Дмитрий Булыкин: Дал бы «Краснодару» 10 процентов на положительный исход, но чудеса случаются Первая встреча завершилась победой греческого клуба со счетом 4:0.

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на ответный поединок «Краснодара» и «Олимпиакоса» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я бы дал «Краснодару» 10 процентов на положительный исход, но чудеса случаются, и все возможно. Будем болеть за российский клуб и надеяться, что у него получится сотворить чудо. Это будет действительно чудо, потому что после поражения 0:4 отыграться и пройти дальше может очень мало клубов», – цитирует Булыкина «Московский комсомолец».

Напомним, матч «Краснодара» и «Олимпиакоса» состоится сегодня, 27 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало поединка – 22.00 мск.