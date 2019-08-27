Иван сменил «Краснодар» на «Университатю» Нападающий «Краснодара» Андрей Иван вернется в «Университатю», сообщает официальный сайт российского клуба.

Румынский футболист подписал контракт с «Краснодаром» в 2017 году, но сыграл за «быков» всего девять матчей.

22-летний форвард выступал за «Университатю» c 2014 по 2017 год. Несколько лет назад сообщалось, что Иваном интересуется «Барселона».