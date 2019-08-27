Полузащитник «Зенита» Барриос вызван в сборную Колумбии - Советский спорт
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27 августа 2019 19:10ФутболКоноплев Александр

Полузащитник «Зенита» Барриос вызван в сборную Колумбии

Тренерский штаб сборной Колумбии вызвал 24 игрока для участия в товарищеских матчах против Бразилии и Венесуэлы.

Игры пройдут 7 и 11 сентября соответственно.

Среди вызванных – вратарь «Наполи» Давид Оспина, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо и форвард «Аталанты» Дуван Сапата.

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес пропустит матчи из-за травмы.

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