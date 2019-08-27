Официально: Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив» Полузащитник «Интера» Жоау Мариу стал игроком «Локомотива».

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Московский клуб арендовал 26-летнего португальца до конца нынешнего сезона с правом первоочередного выкупа.

С 2016 года Мариу провел за «Интер» 69 матчей, забил четыре гола и отдал 15 голевых передач. Часть предыдущего сезона он провел в «Вест Хэме» на правах аренды.

Мариу – обладатель Суперкубка Португалии и чемпион Европы-2016.