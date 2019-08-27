Василий Кикнадзе: Жоау Мариу – это серьезное приобретение для «Локомотива» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о новичке клуба Жоау Мариу.

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- «Трешка» кончилась. (он заявлял на встрече с фанатами, что готов потратить на трансферы три миллиона). И завершилось далеко все не худшим образом. Я считаю, что в результате трансферной компании мы серьезно усилили клуб не только на ближайшую перспективу, но и на дальнейшую. Я абсолютно уверен, что Жоау – это серьезное приобретение. Мы задержали сейчас мероприятие. Потому что дорабатывали последние штрихи контракта.