Промес может сыграть с АПОЭЛ Нападающий «Аякса» Квинси Промес восстановился от травмы, сообщает FC Update.

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Он может сыграть в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Матч пройдет в Амстердаме 28 августа. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Промес перешел в «Аякс» в конце июня 2019 года. На его счету две голевых передачи в четырех матчах.