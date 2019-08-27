Мариу будет играть под номером Тарасова Новичок «Локомотива» Жоау Мариу определился с игровым номером.

Он получит футболку с номером «23», под которым ранее выступали Дмитрий Тарасов, Марко Баша, Эрик Корчагин и Александр Криворучко.

Мариу будет выступать за железнодорожников на правах аренды из «Интера» до конца сезона-2019/20. У «Локомотива» есть право первоочередного выкупа.