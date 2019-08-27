Луческу получил предложение от «Лудогорца» Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Лудогорец».

На днях победитель восьми последних чемпионатов Болгарии отправил в отставку Стойчо Стоева.

По данным Bulgaria Today, румынский специалист подумает над предложением, если разградский клуб попадет еврокубки – для этого нужно пройти «Марибор». Также 74-летнего тренера привлекает работа с соотечественниками – в «Лудогорце» играют четыре румына.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.