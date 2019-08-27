Софербий Ешугов – о словах Савина: Я никогда не играл договорные игры Бывший главный тренер «Кубани» Софербий Ешугов ответил на слова бывшего футболиста «Томи» Евгения Савина, который признался в участии в договорном матче.

Загрузка...

По словам популярного блогера, это случилось 10 августа 2004 года, когда «Кубань» обыграла «Томь» в Кубке России – 3:1.

– Это ему, наверное, сон приснился. Пускай поковыряется в памяти. «Кубань» никогда в жизни не играла договорные матчи.

– Савин говорит, что узнал о сдаче матча от одного из ветеранов «Томи».

– Не знаю, кто там что продавал. Не в курсе этих событий. В своей тренерской карьере я никогда не играл договорные игры, – приводит слова Ешугова «Спорт день за днем».