СМИ: Мануэл Фернандеш вернется в «Бешикташ» Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш согласовал контракт с «Бешикташем» по схеме «1+1», утверждает TRT Spor.

Португалец уже выступал за стамбульский клуб с 2011 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что 33-летний Фернандеш может перейти в «Краснодар».