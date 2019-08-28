Карапузов перешел в «Динамо» вместо «Валенсии» 19-летний полузащитник Владислав Карапузов подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых.

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В предыдущем сезоне он выступал за молодежку «Локомотива» и дубль железнодорожников – «Казанку», а летом 2019 был на просмотре в «Валенсии»

– У меня закончился контракт с «Локомотивом», они предлагали новый, но я отказался от продления. Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло. После чего мне позвонили из «Динамо». Очень понравился в высшей степени профессиональный подход динамовцев при переговорах. Здорово, что я теперь среди них!

На счету Карапузова два гола в восьми матчах за сборную России U19.