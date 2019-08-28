Рохо может оказаться в «Монако» Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов двух клубов.

Загрузка...

На него претендуют «Милан» и «Монако», утверждает The Guardian.

Аргентинец перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2014 года. С тех пор защитник провел 113 матчей за английский клуб и записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

Напомним, что Рохо выступал за «Спартак».