Кристиан Карамбе: Сулейманов очень хорош для своих лет Спортивный директор «Олимпиакоса» Кристиан Карамбе отметил игру 19-летнего нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

- Конечно, он сможет заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов в ближайшие несколько лет. Он очень хорош для своих лет, - приводит слова Карамбе ТАСС.

Напомним, что во вторник «Краснодар» уступил в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакосу» и по сумме двух встреч (0:4, 1:2) не смог пробиться в основной раунд турнира.