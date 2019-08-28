Фернандеш близок к подписанию однолетнего контракта с «Бешикташем» - Советский спорт
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28 августа 2019 06:32Футбол

Фернандеш близок к подписанию однолетнего контракта с «Бешикташем»

Бывший хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации TRT Spor, «Бешикташ» согласовал с португальским полузащитником условия контракта. Соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Как отмечает издание, зарплата 33-летнего атакующего полузащитника в турецком клубе составит 1,1 миллиона евро.

Добавим, что Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» в 2011 - 2014 годах.

Напомним, что в конце июня у португальца истек срок соглашения с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба хавбек провел 144 встречи, записав на свой счет 34 забитых мяча и 28 результативных передач. В сезоне-2017/18 Фернандеш в составе железнодорожников стал чемпионом России.

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