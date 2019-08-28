«ПСЖ» заинтересован в переходе Манджукича Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство действующего чемпиона Франции заинтересовано в переходе 33-летнего форварда в связи с травмами Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Сообщается, что «ПСЖ» провел первые переговоры с руководством «Ювентуса», а Манджукич уже оценивает условия личного соглашения.

Как отмечается, Манджукич вряд ли согласится на переход в «ПСЖ» за считанные дни до закрытия трансферного окна, предпочитая более тщательно подходить к выбору нового клуба.

Добавим, что хорватский форвард перешел в «Ювентус» в 2015 году. С тех пор форвард провел за итальянский клуб 162 встречи, в которых забил 44 гола и сделал 24 результативные передачи.

По оценке немецкого портала transfermarkt стоимость нападающего «Ювентуса» оценивается в 18 миллионов евро.