«Интер» согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия аренды Санчеса «Манчестер Юнайтед» и «Интер» согласовали условия аренды нападающего «манкунианцев» Алексиса Санчеса.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний чилиец перейдет в «Интер» на правах аренды до конца текущего сезона без возможности выкупа со стороны итальянского клуба.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» выплатит 5 миллионов евро из зарплаты левого вингера сборной Чили.

Отмечается, что в среду Санчес прилетит в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».

Напомним, левый вингер сборной Чили перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из «Арсенала» за 34 миллиона евро. За это время Санчес сыграл в 45 матчах за английскую команду, в которых забил пять мячей и сделал девять голевых передач.

Действующий контакт чилийца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 35 миллионов евро.