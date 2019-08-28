«Барселоне» ради трансфера Неймара предстоит уговорить Дембеле перейти в «ПСЖ» - Советский спорт
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28 августа 2019 09:38Футбол

«Барселоне» ради трансфера Неймара предстоит уговорить Дембеле перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может стать частью сделки по трансферу Неймара в каталонскую команду.

Как сообщает Sport.es, руководство «Барселоны» и «ПСЖ» достигли предварительного соглашения по переходу Неймара в испанский клуб.

По информации издания, соглашение включает в себя обязательный переход 22-летнего вингера «Барселоны» в «ПСЖ», а также финансовые выплаты в течении двух лет в виде двух траншей.

Отмечается, что теперь руководству испанской команды остается только убедить Дембеле согласиться на переход «ПСЖ».

Напомним, что ранее агент француза Мусса Сиссоко заявил, что Дембеле не намерен покидать клуб и останется в команде на 1000 процентов.

Добавим, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. На его счету 18 забитых мячей и 17 результативных передач в 66 играх за каталонцев во всех турнирах.

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