«Дайте мне уйти». Тайсон попросил «Шахтер» отпустить его в «Рому» Нападающий «Шахтера» Тайсон попросил выразил руководство донецкого клуба отпустить его в «Рому».

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«Дайте мне уйти... Думаю, у меня есть уникальная возможность…», - написал бразилец в своем Instagram.

Напомним, что 31-летний бразилец перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в январе 2013 года. С тех пор он провел 242 встречи за донецкий клуб и записал на свой счет 44 забитых мяча и 71 голевую передачу.