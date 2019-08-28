«Дайте мне уйти». Тайсон попросил «Шахтер» отпустить его в «Рому»

«Дайте мне уйти... Думаю, у меня есть уникальная возможность…», - написал бразилец в своем Instagram.
Напомним, что 31-летний бразилец перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в январе 2013 года. С тех пор он провел 242 встречи за донецкий клуб и записал на свой счет 44 забитых мяча и 71 голевую передачу.
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