Златан Ибрагимович: Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, то я здесь - Советский спорт
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28 августа 2019 10:15Футбол

Златан Ибрагимович: Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, то я здесь

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что легко сможет вновь заиграть в английской премьер-лиге.

- Лев все еще рычит, да. Я все еще легко мог бы играть в премьер-лиге. Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, то я здесь. Но сейчас у меня есть «Гэлакси», и я сконцентрирован на этом.

Я сделал свою работу в Европе, насладившись ей. У меня есть 33 трофея, которые я привез с собой. Надеюсь, что смогу выиграть что-то здесь, и тогда мы увидим, где я закончу, - приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Напомним, что ранее Ибрагимович сообщил, что не против занять руководящую должность в «Аяксе», за который выступал с 2001 по 2004 год.

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