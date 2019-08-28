Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар» «Краснодар» ведет переговоры с «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, сообщает журналист Нобель Арустамян.

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«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера — около 4 млн евро.



В последнее время серьезный интерес к Сорокину проявляли «Зенит» и лично Юрий Семин. Он хочет видеть Егора в Локомотиве этой зимой или следующим летом. Сейчас в тесных контактах с «Рубином» «Краснодар», в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Добавим, что в текущем сезоне Сорокин провел за «Рубин» семь матчей.