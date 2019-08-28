Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 августа 2019 10:25Футбол

Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» ведет переговоры с «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера — около 4 млн евро.

В последнее время серьезный интерес к Сорокину проявляли «Зенит» и лично Юрий Семин. Он хочет видеть Егора в Локомотиве этой зимой или следующим летом. Сейчас в тесных контактах с «Рубином» «Краснодар», в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Добавим, что в текущем сезоне Сорокин провел за «Рубин» семь матчей.

Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс
Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
«Решение не было сложным». Как «Локомотив» презентовал новичка Жоау Мариу (фото, видео) Сегодня в Черкизове состоялась презентация новичка «Локомотива» Жоау Мариу. Железнодорожники арендовали центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро. 27.08.2019 21:05 Футбол Григорьевская Юлия, Абушкин Руслан
Еще по теме:
Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар» «Сампдория» интересуется Коноплянкой и Ригони Карапузов перешел в «Динамо» вместо «Валенсии»
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. ТОП-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:56 Бокс Менеджер Бивола: Дмитрий давно уже заинтересован в объединении титулов
10:40 Теннис Андрей Рублев – о поединке с Циципасом: Мы провели выдающийся матч
10:25 Футбол Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар»
10:15 Футбол Златан Ибрагимович: Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, то я здесь
10:01 Футбол «Дайте мне уйти». Тайсон попросил «Шахтер» отпустить его в «Рому»
09:38 Футбол «Барселоне» ради трансфера Неймара предстоит уговорить Дембеле перейти в «ПСЖ»
09:18 Футбол Максим Деменко: «Олимпиакос» просто переиграл «Краснодар»
09:07 Футбол «Интер» согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия аренды Санчеса
08:42 Футбол У «Болтона» есть 14 дней на поиск нового владельца
08:25 Теннис Надаль стартовал с победы на US Open
08:13 Футбол Андрей Аршавин: Берг не в той форме, которая позволяла бы ему забивать
08:08 Теннис Возняцки обыграла Яфань Ван и вышла во второй круг US Open
07:59 ММА Дастин Порье: Поединок с Нурмагомедовым не должен скатиться к одной борьбе
07:54 Футбол Маркус Берг: Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать
07:41 Футбол «ПСЖ» заинтересован в переходе Манджукича
07:29 Теннис Соболенко переиграла Азаренко и вышла во второй раунд US Open
07:24 Теннис Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open
07:05 Теннис Калинская обыграла Стивенс и вышла во второй круг US Open
07:01 Теннис Кузнецова проиграла американке Ан в первом раунде US Open
06:52 Теннис Потапова уступила Гауфф в первом круге US Open
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика