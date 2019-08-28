Борис Игнатьев: Страсть и огромное желание могут привести «Спартак» к победе над «Брагой» Российский специалист Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

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- Ждать легкой прогулки «Спартаку» не приходится. Не могу сказать, что игра у команды Олега Кононова сбалансирована, трудно полагать, что «Спартак» готов одержать победу за счет командной игры. Большую роль будет играть эмоциональная составляющая. Страсть, огромное желание и способность достать и выплеснуть внутренние ресурсы могут привести к победе, - цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Португалии завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.

Добавим, что ответная игра состоится в четверг 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».