Понсе – о матче с «Брагой»: Верю в товарищей по команде, мы обязательно дадим бой Первая встреча завершилась в пользу португальского клуба (1:0).

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий перед ответным матчем против «Браги» в рамках заключительного раунда плей-офф Лиги Европы.

«Какие эмоции оставил первый матч с «Брагой»? Горький вкус. Мы приезжали в Португалию за другим результатом. Имели моменты для лучшего итога, но, к сожалению, не воспользовались ими. Однако я настроен оптимистично. Верю в товарищей и в самого себя. Дома мы обязательно дадим бой, чтобы пробиться в групповой турнир.

Что могу сказать о сопернике? Команда хорошо работает с мячом. Но если мы будем играть на максимуме своих возможностей, то сумеем ее переиграть и добиться своей цели.

Трибуны «Открытие Арены», конечно, нам в этом помогут. Это будет огромная помощь! При такой поддержке нам будет намного проще показать качественный футбол. Недавнее дерби против ЦСКА я смотрел с трибуны. Атмосфера была невероятная! Болельщики показали себя с самой лучшей стороны и придали футболистам мощный импульс. Хочу от лица команды еще раз их поблагодарить», – сказал Понсе клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» – «Брага» состоится сегодня, 28 августа и пройдет в Москве. Начало поединка – 20.15 мск.