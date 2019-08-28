Антонин Кински: Жаль, что не провел ни одного матча в Лиге чемпионов Бывший голкипер «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински рассказал, что жалеет, что не удалось сыграть в Лиге чемпионов.

— Есть что-то, о чем вы жалеете в карьере?

- Не провел ни одного матча в Лиге чемпионов. Хотя в 2002 году был очень к этому близок. Вместе со «Слованом» мы дошли до последнего отборочного этапа Лиги чемпионов, в котором встречались с «Миланом». В Италии мы проиграли 0:1. Дома вели со счетом 2:1.

Как сейчас помню, во втором матче нас судил арбитр по фамилии Ибанец. Он добавил к основному времени три минуты. На 92 минуте наш игрок убегал один на один с вратарем соперника, но в этот момент этот Ибанец свистнул о завершении матча. С грустью вспоминаю тот момент. Мы реально могли забить на последних минутах встречи и выйти в ЛЧ. А так играли только в Кубке УЕФА. До сих пор помню фамилию того судьи, - приводит слова Кински Sportbox.ru.

Напомним, что Кински выступал за «Сатурн» с 2004 по 2010 год и в 186 матчах пропустил 188 мячей.