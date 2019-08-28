Валерий Кечинов: Проблемы с «Брагой будут, легкой игры ожидать не стоит Первая встреча завершилась поражением российского клуба (0:1).

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Экс полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча бывшей команды с португальской «Брагой» в рамках заключительного раунда плей-офф Лиги Европы.

«Проблемы с «Брагой будут, легкой игры ожидать не стоит. Однако если «Спартак» будет играть с таким же желанием и настроем, как в матче против «Крыльев Советов», то пройдет в групповой этап Лиги Европы», – цитирует Кечинова Sport24.ru.

Матч «Спартак» – «Брага» состоится сегодня, 28 августа и пройдет в Москве. Начало поединка – 20.15 мск.