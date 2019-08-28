СМИ: Месси потратит еще один месяц на восстановление Аргентинец по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси проведет ближайший месяц в лазарете, о чем сообщает RAC1.

Согласно источнику, 32-летний нападающий испытывает физические проблемы. О других деталях его состояния не уточняется.

В текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча. Он получил травму во время предсезонной подготовки и занимается по индивидуальной программе.

В минувшем сезоне он помог каталонцам досрочно выиграть чемпионат Испании, выйти в финал Кубка страны, а также добраться до полуфинала Лиги чемпионов.