«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский Встреча стартует в 19.00 мск.

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1 сентября московский «Спартак» примет на домашней арене «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», встречу прокомментируют Сергей Кривохарченко и Денис Казанский.

Также сообщается, что прямая трансляция стартует в 18.25 мск. Ведущим выступит Дмитрий Шнякин, а в качестве экспертов выступят Андрей Тихонов и Андрей Аршавин.

Добавим, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, а «Спартак» занял 5-е место.