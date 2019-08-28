«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский - Советский спорт
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28 августа 2019 14:25ФутболГичунцев Артур

«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский

Встреча стартует в 19.00 мск.

1 сентября московский «Спартак» примет на домашней арене «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», встречу прокомментируют Сергей Кривохарченко и Денис Казанский.

Также сообщается, что прямая трансляция стартует в 18.25 мск. Ведущим выступит Дмитрий Шнякин, а в качестве экспертов выступят Андрей Тихонов и Андрей Аршавин.

Добавим, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, а «Спартак» занял 5-е место.

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