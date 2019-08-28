Агент Фернандеша – о переходе в «Краснодар»: Есть интерес от разных клубов Ранее сообщалось, что португалец не смог договориться с «Локомотивом» о продлении контракта.

Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал положение своего клиента, который покинул этим летом московский «Локомотив» на правах свободного агента.

«Интерес «Краснодара» и «Бешикташа»? Есть интерес от разных клубов. Ману еще не принял решения», – сказал Барбоза для Sport24.ru.

Напомним, 33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.