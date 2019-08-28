«Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Барселону». Согласно источнику, его трансфер обойдется чемпиону Испании в 125 млн евро.
При этом, как пишет источник, каталонский клуб отправит в лигу 1 двух полузащитников – Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.
Ранее представитель «Барселоны» подтвердил факт переговоров с французами по возвращению бразильца, который выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.
Добавим, что за трансфер Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро.
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