«Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков Об этом сообщает Sport.es.

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Барселону». Согласно источнику, его трансфер обойдется чемпиону Испании в 125 млн евро.

При этом, как пишет источник, каталонский клуб отправит в лигу 1 двух полузащитников – Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.

Ранее представитель «Барселоны» подтвердил факт переговоров с французами по возвращению бразильца, который выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

Добавим, что за трансфер Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро.