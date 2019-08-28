Журналист «Матч ТВ» рассказал, как попал под систему полива газона (видео) - Советский спорт
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28 августа 2019 17:44Футбол

Журналист «Матч ТВ» рассказал, как попал под систему полива газона (видео)

Журналист телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, как попал под струю системы автоматического полива газона перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ахмат».

«Но на самом деле просто одновременно сошлось множество факторов. Во-первых, я не думал, что полив газона включится за полтора часа до матча. Такого никогда не было. Во-вторых, нужно понимать, система — не дядька со шлангом и не огромная машина. Это мелкие устройства, которые трудно заметить на траве. Они просто поднимаются и начинают работать. Если бы всё было так легко, каждый тур кто-то бы это делал», — рассказал корреспондент в интервью RT.

Он добавил, что изначально находился в другой точке, однако затем принял решение встать на это место.

«Но пока готовились к включению, солнце начало светить в лицо и оператор предложил поменять место. Наверное, можно было бы и уйти, но в прямом эфире мне такая мысль в голову не пришла», — заключил Евневич.

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