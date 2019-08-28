Мартин Якубко: Уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние два-три года «Очень люблю вашу страну», – сказал словацкий футболист.

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Экс-нападающий «Сатурна», «Москвы», «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко считает, что уровень российского чемпионата несколько снизился за последние годы. Также он не исключил, что в одном из российских клубов.

– Футбол очень быстро меняется, возрастает скорость. Сейчас много факторов влияет на игру. Если в целом, то мне кажется, что уровень российской премьер-лиги чуть-чуть упал за последние два-три года. Но это моё личное мнение.

Я получил тренерскую лицензию категории А. В планах учеба на уровень Pro. С сентября начинаю тренировать детей в своём родном городе. Если честно, то мне возраст уже не позволяет выходить на поле в качестве футболиста. Работа тренером? Никогда не говори никогда. Может, я в какой-то момент вернусь в Россию. У меня тут очень много друзей, очень люблю вашу страну, – приводит слова Якубко News.ru.