Кононов – о матче с «Брагой»: Понимаем значимость игры, готовимся очень серьезно Первая встреча завершилась в пользу португальского клуба (1:0).

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий перед ответным матчем против «Браги» в рамках заключительного раунда плей-офф Лиги Европы.

«В первом матче мы проиграли, соперник тогда выглядел лучше нас. Теперь наша задача – поменять ситуацию. Мы понимаем значимость игры для клуба и страны. Готовимся очень серьезно»

Команда настроена очень хорошо и понимает ответственность, в первую очередь. Когда игрок понимает это, он настраивает себя на игру соответствующе – нужно отдать все силы ради победы», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Матч «Спартак» – «Брага» состоится завтра, 29 августа и пройдет в Москве. Начало поединка – 20.15 мск.