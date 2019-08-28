Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил Один из двух наряду с Эсекиэлем Понсе лучших бомбардиров «Спартака» в Лиге Европы настроен пройти португальский барьер.

– Что важнее – пройти «Брагу» или победить в выходные «Зенит» в премьер-лиге?

– И то, и то важно. Сначала надо пройти «Брагу», потом победить «Зенит». Будет решать задачи по мере поступления.

– Но в гостях «Спартак» португальцам уступил. Почти без шансов. Готовы в ответной игре исполнить роль лидера?

– У нас каждый игрок – лидер. И мы всегда настроены побеждать. Других мыслей просто не бывает. О себе отдельно говорить не люблю. Стараюсь выкладываться по максимуму на тренировках и в матчах. А выводы пусть делают болельщики, журналисты, тренеры.

– Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана. В раздевалке «Спартака» были шутки на эту тему? Георгий Джикия любит подтрунить над молодежью.

– Приколы от Джикии были. Но раньше, когда я получил первый вызов в сборную. Сейчас ребята просто поздравили. Цель любого игрока – защищать цвета своей страны на международной арене. Я не исключение. Рад, что тренеры пригласили.

