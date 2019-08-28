Промес – в запасе на 400-й матч «Аякса» в еврокубках - Советский спорт
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28 августа 2019 20:52ФутболКоноплев Александр

Промес – в запасе на 400-й матч «Аякса» в еврокубках

«Аякс» огласил состав на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против АПОЭЛ.

Первая встреча прошла на Кипре и завершилась со счетом 0:0.

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес остался в запасе.

Отметим, что эта встреча будет 400-й для «Аякса» в главных еврокубках (без учета Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото).

В предыдущих 399 играх амстердамцы одержали 149 побед, 89 раз сыграли вничью и уступили 116 раз.

Отметим, что «Аякс» встречался с российскими клубами шесть раз, ни разу не победив.

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