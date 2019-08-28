Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор» Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил узбекский «Навбахор». Он был уволен из этого клуба в конце июня 2019 года, когда «Навбахор» занимал пятое место, отставая от лидера на 14 очков.

Сейчас клуб – шестой с отставанием в 25 очков.

В своем первом сезоне Канчельскис помог «Новбахору» занять третье место в чемпионате страны.