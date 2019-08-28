Все участники Лиги чемпионов-2019/20

Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси»
Германия: «Бавария», «Байер», «Боруссия» Д, «Лейпциг»
Испания: «Атлетико», «Барселона», «Валенсия», «Реал»
Италия: «Аталанта», «Интер», «Наполи», «Ювентус»
Франция: «Лилль», «Лион», «ПСЖ»
Бельгия: «Брюгге», «Генк»
Россия: «Зенит», «Локомотив»
Австрия: «Зальцбург»
Голландия: «Аякс»
Греция: «Олимпиакос»
Португалия: «Бенфика»
Сербия: «Црвена Звезда»
Турция: «Галатасарай»
Украина: «Шахтер»
Хорватия: «Динамо» (Загреб)
Чехия: «Славия»
Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.