«Марсель» Виллаш-Боаша выиграл первый матч в сезоне В матче третьего тура чемпионата Франции «Ницца» дома уступила «Марселю» – 1:2.

Новости СМИ2 Победу гостям принес Димитри Пайет, который реализовал пенальти на 73-й минуте. Это первая победа «Марселя» в чемпионате. Напомним, что клубом руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.