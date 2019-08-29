«Марсель» Виллаш-Боаша выиграл первый матч в сезоне

Победу гостям принес Димитри Пайет, который реализовал пенальти на 73-й минуте.
Это первая победа «Марселя» в чемпионате. Напомним, что клубом руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
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