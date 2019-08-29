«Аякс» догнал «Барселону» по числу попаданий в основной турнир Лиги чемпионов «Аякс» в 30-й раз попал в основной турнир Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Чаще них в турнире участвовали «Реал» (50 попаданий), «Бенфика» (37), «Бавария» (36), «Ювентус» (34), «Порту» (32). Также в 30-й раз в главном клубном турнире Европы сыграет «Барселона».

Для «Олимпиакоса» это будет 29-е участие.