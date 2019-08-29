«Алкмар» нашел замену Тилу в «Аяксе» - Советский спорт
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29 августа 2019 00:46ФутболКоноплев Александр

«Алкмар» нашел замену Тилу в «Аяксе»

Полузащитник «Аякса» Дани де Вит может стать преемником Гуса Тила в «Алкмаре», сообщает AZ Fanpage.

21-летний хавбек провел за первую команду амстердамцев 136 минут за два сезона, ни разу не отличившись.

Напомним, что Гус Тил летом 2019 года перешел в «Спартак».

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