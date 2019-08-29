«Алкмар» нашел замену Тилу в «Аяксе» Полузащитник «Аякса» Дани де Вит может стать преемником Гуса Тила в «Алкмаре», сообщает AZ Fanpage.

21-летний хавбек провел за первую команду амстердамцев 136 минут за два сезона, ни разу не отличившись.

Напомним, что Гус Тил летом 2019 года перешел в «Спартак».