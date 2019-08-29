«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы

«Спартак» сыграет в четверг с «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
На прошлой неделе португальцы одержали минимальную победу (1:0) в домашнем матче на «Эштадиу Мунисипал де Брага». Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта.
В минувшие выходные «Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» (1:1) в третьем туре чемпионата Португалии. При этом главный тренер команды Рикарду Са Пинту выставил на игру полностью обновленный стартовый состав.
«Спартак» же победил «Крылья Советов (2:1) в седьмом туре премьер-лиги. Голы у красно-белых забили не заявленные в квалификацию Лиги Европы форвард Джордан Ларссон и полузащитник Гус Тил.
Матч «Спартак» – «Брага» пройдет 29 августа на «Открытие Арене». Начало игры – 20:15 (мск).
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