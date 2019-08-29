Яка Бийол: ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы, мы должны показать достойный результат ЦСКА будет посеян при жеребьевке в первой корзине.

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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказался о предстоящем выступлении команды в Лиге Европы.

«Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат, – приводят «Известия» слова 20-летнего словенца. – Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезоне в Лиге Европы».

Напомним, ЦСКА сыграет на групповом этапе Лиги Европы впервые с сезона-2010/2011. Команда завоевала это право, заняв четвертое место в премьер-лиге в прошлом сезоне.

При жеребьевке, которая состоится в Монако в пятницу, армейцы будут посеяны в первой корзине.