«Наполи» будет ждать ответа от Икарди до пятницы Если аргентинец откажется от перехода, клуб подпишет контракт с Льоренте.

Форвард «Интера» Мауро Икарди должен до пятницы определиться с переходом в «Наполи», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Именно на этот день вице-чемпионы Италии установили дедлайн для 26-летнего аргентинца, поскольку в пятницу у «Наполи» запланирована встреча с агентами форварда Фернандо Льоренте.

Напомним, на этой неделе жена и агент Икарди Ванда Нара заявила, что игрок не намерен покидать «Интер», хотя ему было объявлено, что главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте на него не рассчитывает.

34-летний Льоренте провел предыдущие два сезона в «Тоттенхэме». Нынешним летом у испанца завершился срок действия контракта, и он стал свободным агентом.