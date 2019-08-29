«Спартак» - фаворит матча с «Брагой», по мнению букмекеров В четверг на «Открытие Арене» пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» (Россия) и «Брагой» (Португалия).

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом этого матча является российский клуб. Коэффициент на победу красно-белых равен 2,35, в то время, как на победу «Браги» - 2,9. Ничья оценивается коэффициентом 3,5.

Напомним, что игра начнется в 20:15 по московскому времени.

В первом матче неделю назад «Брага» на своем поле победила со счетом 1:0. «Спартаку» в ответной встрече необходимо побеждать с разницей в два мяча и больше, чтобы пробиться в групповой турнир.