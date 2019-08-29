«ПСЖ» рассматривает Дибалу, Икарди и Эриксена в связи с травмами Мбаппе и Кавани

«Пари Сен-Жермен» рассматривает варианты усиления состава в связи с возможным возвращением форварда Неймара в «Барселону», а также травмами других нападающих – Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
Как сообщает Le Parisien, до 2 сентября, когда в Европе закроется трансферное окно, чемпионы Франции могут приобрести игрока в атаку. «ПСЖ» продолжает претендовать на Пауло Дибалу из «Ювентуса». Также клуб изучает возможность перехода еще одного аргентинца – Мауро Икарди из «Интера».
Другим вариантом для «ПСЖ» может стать полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, у которого через год истекает контракт с клубом. Кроме того, главный тренер парижан Томас Тухель хотел бы видеть в команде француза Усмана Дембеле из «Барселоны». Не исключено, что каталонцы согласятся включить его в сделку по трансферу Неймара.
Напомним, Мбаппе и Кавани получили травмы в минувшее воскресенье в матче третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0). Оба форварда пропустят как минимум три недели.
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