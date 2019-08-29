Кристиян Бистрович: Без разницы, кто достанется ЦСКА в группе Лиги Европы ЦСКА будет посеян в первой корзине.

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

«У нас хорошая команда, и мы очень ждем матчей Лиги Европы, – приводят «Известия» слова 21-летнего хорвата. – Что касается жеребьевки, то мы не думаем о том, кто достанется на групповом этапе – нам без разницы. То, что мы находимся в первой корзине, возможно, немного облегчит задачу».

Напомним, ЦСКА сыграет на групповом этапе Лиги Европы впервые с сезона-2010/2011. Команда завоевала это право, заняв четвертое место в премьер-лиге в прошлом сезоне.

При жеребьевке, которая состоится в Монако в пятницу, армейцы будут посеяны в первой корзине.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 30 августа в Монако.