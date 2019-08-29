Лебеденко и Кашчелан вошли в символическую сборную десятого тура ФНЛ В сборной представители 11 клубов.

Загрузка...

ФНЛ опубликовала символическую сборную десятого тура лиги. В нее вошли представители 11 клубов.

Символическая сборная девятого тура ФНЛ:

вратарь: Денис Адамов («Краснодар-2»);

защитники: Алексей Аравин («Луч»), Азат Байрыев («Ротор»), Александр Горбатюк («Томь»);

полузащитники: Денис Макаров («Нефтехимик», 3), Александр Хохлачев («Чайка»), Младен Кашчелан («Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск, 4);

форварды: Игорь Лебеденко («Торпедо», 2), Камран Алиев («Химки», 2), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»);

главный тренер: Дмитрий Воецкий («Чайка»).

Отметим, Кацаев попал в сборную в четвертый раз, Макаров – в третий, а Байрыев, Лебеденко и Алиев – во второй.

Матч 11-го тура пройдут 31 августа.