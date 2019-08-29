«Рома» не смогла подписать Ловрена и договорилась о трансфере Смоллинга

Пtред этим римляне пытались приобрести защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, но получили отказ.
29-летний Смоллинг выступает за манкунианцев с 2010 года. На его счету 18 мячей в 323 играх за клуб. В прошлом сезоне он проиграл борьбу 21-летнему Аселю Туанзебе.
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