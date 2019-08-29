Санчес прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером» Чилиец уже прошел медосмотр.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес накануне вечером прибыл в Милан для оформления перехода на правах аренды в «Интер», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. В среду вечером 30-летний чилиец прошел медосмотр, а в четверг должно состояться подписание контракта.

Ранее сообщалось, что по условиям соглашения, «нерадзурри» будут выплачивать Санчесу зарплату в размере 4,5 миллиона фунтов. При этом у клуба не будет опции выкупа игрока по окончании срока аренды.

Санчес выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2018 года. За полтора сезона он провел в команде 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.