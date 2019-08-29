Зе Луиш: С удовольствием сыграл бы в дерби с ЦСКА еще раз

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, перешедший в «Порту», рассказал о встрече с игроками красно-белых перед первым матчем команды с «Брагой» (0:1) в раунде плей-офф Лиги Европы.
«Это был очень эмоциональный и очень приятный момент, – сказал 28-летний кабовердиец. – Я был рад увидеть ребят, очень соскучился по ним. Во время этой встречи у меня сложилось ощущение, что я снова оказался в Москве.
Все четыре года в «Спартаке» были классные. Я уже скучаю по тем временам, атмосфере на стадионе, особенно во время дерби. Конечно, я посмотрел матч с ЦСКА (2:1): полный стадион, сумасшедшая поддержка. Даже по телевизору я смог прочувствовать эту атмосферу, снова представил себя на поле. С удовольствием сыграл бы в дерби еще раз. Такие матчи всегда были крайне эмоциональные».
Напомним, в четверг «Спартак» проведет в Москве ответный матч с «Брагой». Игра на «Открытие Арене» начнется в 20:15 (мск).
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 годы. В 109 матчах за команду на его счету 35 голов и 25 результативных передач.
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