Дольберг стал первым новичком «Ниццы» при новом владельце. За него заплатили 20,5 млн евро Молодой талант переехал на Лазурное побережье.

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Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг перешел в «Ниццу», сообщает официальный сайт голландского клуба.

За 21-летнего футболиста заплатили 20,5 миллионов евро. За четыре сезона в амстердамском клубе Дольберг провел 118 матчей, в которых забил 45 мячей.

Отметим, что недавно «Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании. Джим Рэтклифф пообещал сделать «Ниццу» постоянным участником Лиги чемпионов, тратя на это «разумные деньги».