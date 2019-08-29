Андрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три Экс-президент «Спартака» - о сегодняшнем матче Лиги Европы красно-белых в «Брагой».

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- Сегодня важнейший матч с «Брагой». Что скажете?

- На мой взгляд, «Брага» забьет. «Спартак» обязательно пропускает, и я уверен на 90 процентов, что и в этом матче тоже получат. Поэтому надо забивать три, потому что ни 1:0, ни 2:0 в течение матча ничего не гарантируют. На 90-й могут запросто пропустить: любой рикошет, неудачный отскок, выдуманный или не выдуманный пенальти и все – до свидания. А вот может ли «Спартак» забить три – очень большой вопрос.